Zhegrova à l'OM, ça va bouger fort

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Il est l’un des joueurs de Ligue 1 les plus courtisés sur cette fin de mercato. En fin de contrat l’été prochain avec le LOSC, Edon Zhegrova ne va pas encore attendre très longtemps concernant son avenir. Tout devrait se débloquer rapidement.

L’avenir d’Edon Zhegrova s’éloigne peu à peu du LOSC. L’international kosovar (34 sélections, quatre buts) est courtisé par plusieurs formations en Europe notamment en France. En fin de contrat l’été prochain, le LOSC peut espérer en tirer un billet en le vendant avant la fermeture du mercato estival. En pôle depuis plusieurs jours sur le dossier, l’Olympique de Marseille semble être la destination privilégiée. Mais ces dernières heures, Fabrizio Romano a révélé que la Juventus tente de doubler le club de la cité phocéenne.

Edon Zhegrova va devoir attendre encore quelques jours

🚨⚪️⚫️ Juventus have made contact to be informed on Edon Zhegrova as option for the final weeks of the window.



Olympique Marseille, in advanced talks as Edon Zhegrova is their priority target as exclusively revealed ⚪️🔵



More developments next week.



🎥 https://t.co/lhOFlm2dJU pic.twitter.com/f28tcnQ5Ao — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Ce dimanche, le journaliste italien précise que la situation d’Edon Zhegrova va bouger la semaine prochaine. Pas dans le groupe face au Stade Brestois pour la première journée de Ligue 1, le Kosovar va vraisemblablement quitter le Nord de la France. L’Olympique de Marseille cherche à recruter un autre ailier pour pouvoir disputer la Ligue des champions. Jonathan Rowe est sur le départ et l’arrivée d’Edon Zhegrova va précipiter le départ de l’international espoirs anglais. La Juventus de son côté veut renforcer son secteur offensif. La Vieille Dame est toujours en négociation avec le PSG concernant Kolo Muani. Le club du Piémont aura sans doute plus de facilité à négocier avec le LOSC concernant Edon Zhegrova. L’ailier ne manque pas de courtisans après une saison réussie avec le LOSC. Il suffit désormais de patienter la semaine prochaine pour en savoir plus sur son avenir.