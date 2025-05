Un LOSC venu en tongs à Brest, Genesio ne digère pas

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Dans une soirée très difficile pour les candidats à l'Europe, le LOSC a subi la déroute la plus surprenante à Brest 2-0. Le non-match des Lillois a écœuré Bruno Genesio, pas tendre avec ses joueurs après la rencontre.

On promettait une dernière journée de feu pour le podium, Marseille et Monaco ont finalement réglé les choses dès la 33e journée. Les quatre autres concurrents pour la Ligue des champions ont tous perdu samedi soir, à commencer par le LOSC. Candidat déclaré à la C1 et au podium, les Dogues ne peuvent plus prétendre qu'au tour préliminaire de juillet comme la saison dernière. La faute à un revers 2-0 à Brest, aussi mauvais dans le contenu que dans le score final. C'était l'impression des observateurs de la rencontre ainsi que celle de l'entraîneur lillois Bruno Genesio.

Genesio ne rate pas ses joueurs

Interrogé par le diffuseur DAZN après le coup de sifflet final, l'ancien coach lyonnais a fustigé l'apathie générale de ses troupes en Bretagne. « On a été assez apathique en première mi-temps, pour ne pas dire plus. Le fait que l’on encaisse un but sur coup de pied arrêté, ce n’est pas anodin non plus. C’est souvent le baromètre de l’agressivité. On aurait dit que Brest luttait pour se qualifier en Champions League, tandis que nous, nous étions déjà en vacances. En plus, on se met en difficulté tout seul parce que donner un ballon plein axe, ça favorise le pressing adverse. Ce n’est pas du tout ce qu’on avait demandé en plus. On va avoir de bonnes discussions cette semaine », a t-il lâché.

Un coup de gueule qui en appelle d'autres en semaine donc. Une étape nécessaire pour relancer Lille avant le dernier match à domicile contre Reims samedi prochain. Un rendez-vous capital si le LOSC veut encore décrocher la Ligue des champions via la 4e place. Un succès, surtout large, est crucial pour poursuivre la bonne dynamique enclenchée cette saison en C1.