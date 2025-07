Un crack anglais disponible, Lille se jette dessus

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Actif dans ce début de mercato, Lille garde un œil sur le marché en Angleterre. Le LOSC suit attentivement la situation du jeune milieu de terrain Sol Sidibé, mis à l’écart et non retenu par Stoke City. Mais le club nordiste a de la concurrence sur la piste menant au Franco-Anglais.

Dans le sens des départs et dans celui des arrivées, c’est plutôt animé du côté de Lille. L’entraîneur Bruno Genesio pourrait bien assister au renouvellement d’une partie de son effectif. Après les fins de contrat de Jonathan David et d’Angel Gomes, respectivement partis à la Juventus Turin et à l’Olympique de Marseille, d’autres joueurs importants sont susceptibles de faire leurs valises.

Lille n'est pas seul

En plus de l’ailier kosovar Edon Zhegrova, avec qui la séparation semble actée à un an de la fin de son bail, le défenseur central Bafodé Diakité a trouvé un accord avec Bournemouth. Et pendant ce temps-là, le milieu et capitaine Benjamin André, pour le moment retenu, n’est pas insensible à l’approche du Paris FC. Dans ce contexte, le LOSC ne peut que se montrer actif dans son recrutement. Le nouveau club d’Olivier Giroud a notamment un œil sur le marché en Angleterre.

🚨Excl #LOSC 🐶



🎯Lille est très intéressé par le prometteur Sol Sidibe, milieu de terrain international U18 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿de Stoke City



❗️concurrence d'Aston Villa, de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhovenhttps://t.co/y9rV3ibuJs pic.twitter.com/41BNWo052m — Sébastien Denis (@sebnonda) July 9, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, Lille s’intéresse effectivement à Sol Sidibé. Ce milieu défensif de 18 ans s’est déjà distingué sous le maillot de Stoke City (Championship). Considéré comme un grand talent outre-Manche, le Franco-Anglais vit pourtant une mise à l’écart depuis six mois. Malgré son contrat prolongé l’été dernier jusqu’en 2027, un départ paraît inévitable pour le fils de Mamady Sidibé, ancien joueur de Stoke City. Le natif de Paris a beau évoluer en deuxième division, le pensionnaire de Premier League Aston Villa serait également intéressé. Tout comme le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Autrement dit, Lille n’a pas le champ libre pour l’international U18 anglais.