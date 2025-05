Tottenham trouve le successeur d'Harry Kane en Ligue 1

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Après son départ annoncé plus tôt dans la semaine, Jonathan David a disputé son dernier match avec le LOSC ce samedi soir lors de la 34e journée de Ligue 1. Le Canadien a des prétendants, dont Tottenham qui souhaite l’accueillir.

Voilà deux matchs consécutifs ou Tottenham ne marque pas de but. Battus par Aston Villa (2-0) vendredi, les Spurs vivent une saison très compliquée. Classé 17e de Premier League, le club du Nord de Londres n’a plus qu’une finale d’Europa League à jouer. Du côté de Bilbao, les hommes d’Ange Postecoglou feront face à Manchester United le 21 mai prochain. Et une victoire dans cette finale assure de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Un argument qui serait de poids pour tenter d’attirer des renforts cet été sur le mercato. Les Spurs ont besoin de renforts notamment sur le poste offensif. Le journal l’Équipe explique que le club anglais tente d’attirer Jonathan David.

Tottenham n’est pas seul sur le marché

Le média français confirme que Tottenham veut créer une concurrence sur le poste de numéro 9 à Dominic Solanke. Le Canadien quitte le LOSC cet été libre de tout contrat. Avec 25 réalisations cette saison en 49 apparitions, David s’est à nouveau illustré sur le front offensif des Dogues. L’ancien joueur de la Gantoise sera un attaquant courtisé sur le marché. À 25 ans, l’international canadien (61 sélections) attire également des clubs italiens. Outre Tottenham et Aston Villa, Naples et la Juventus sont par ailleurs intéressés. Toujours à la recherche du successeur de Harry Kane, les Spurs voient en Jonathan David un attaquant prolifique. Cependant, il ne sera pas simple d’attirer le joueur du LOSC. Si Tottenham ne remporte pas la finale d’Europa League, les Spurs ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. Un argument qui va peser dans la balance face aux concurrents.