Renato Sanches brutalement vendu par Lille ?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

De retour à la compétition après une longue absence, Renato Sanches compte sept apparitions avec Lille depuis le début de la saison.

L’aventure de Renato Sanches au LOSC n’est pas un long fleuve tranquille. Contrarié par de nombreux pépins physiques depuis sa signature en provenance du Bayern Munich pour 20 millions d’euros en août 2019, l’international portugais au talent rare est un intermittent du spectacle. Jocelyn Gourvennec a appris à composer avec. Mais depuis quelques semaines, Renato Sanches est enfin en mesure d’enchainer les rencontres pour le plus grand bonheur de l’entraîneur du LOSC et des supporters nordistes. Le public de Pierrre-Mauroy devrait en revanche profiter de chaque match disputé par Renato Sanches sous le maillot lillois. Car selon les informations du Birmingham Live, un départ au mois de janvier n’est pas à exclure pour le meilleur joueur de Lille.

Et pour cause, le média britannique croit savoir que Wolverhampton est très intéressé par le profil de l’ancien crack du Benfica Lisbonne puis du Bayern Munich. Une offensive d’envergure dès le mois de janvier est prévue de la part du club de Premier League, qui a l’intention de frapper fort cet hiver avec le recrutement de Renato Sanches ainsi que la levée de l’option d’achat de l’international sud-coréen Hwang Hee-Chan, prêté par le Red Bull Leipzig. Reste maintenant à voir si Lille et Wolverhampton parviendront à trouver un accord financier pour Renato Sanches, qui avait été associé au FC Barcelone cet été mais qui n’avait finalement pas fait l’objet d’une proposition concrète. « Si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir » avait confié à l’époque Olivier Létang, le président nordiste. Ce discours est-il aussi valable en cours de saison ? Réponse dans les prochaines semaines pour les dirigeants ainsi que pour les supporters lillois.