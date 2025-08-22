Pavard trop cher, le LOSC abandonne

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Benjamin Pavard est un joueur courtisé en cette fin de marché des transferts estival. L'international français pourrait notamment rebondir en Ligue 1. L'OM et le LOSC lui font les yeux doux.

Plus forcément dans les plans de l'Inter pour le futur, Benjamin Pavard n'en reste pas moins convoité. Le joueur français réfléchit actuellement à la meilleure suite à donner à sa carrière. Il ne dira pas non à la possibilité de rester à Milan même s'il est à l'écoute des propositions qui lui sont faites. En Turquie, Pavard a une touche à Galatasaray. Mais le défenseur de l'Inter a refusé cette destination. Des formations d'Arabie saoudite sont également dans le coup, tout comme deux clubs de Ligue 1 : l'OM et le LOSC. Deux destinations qui plaisent à l'ancien joueur du Bayern Munich. Si Marseille semble avoir les moyens de ses ambitions dans ce dossier, ce n'est pas le cas de Lille. Et Olivier Létang le sait...

Pavard au LOSC, Létang ironise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Ce vendredi en conférence de presse, le président du LOSC a même préféré ironiser sur une possible arrivée de Benjamin Pavard : « Il devrait arriver lundi... J'ai appelé Benjamin, on s'est parlé. Mais même le transfert, on ne saurait pas le payer. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Ce serait formidable et je le lui ai dit, j'adorerais qu'il revienne chez nous aujourd'hui. Mais il y a des considérations économiques qui sont aujourd'hui impossibles à réaliser ». Sauf énorme rebondissement, Benjamin Pavard ne prendra donc pas la direction du LOSC. Reste à savoir dans quelle équipe il jouera dans les prochaines semaines. Tout semble ouvert pour lui. Mais attention à ne pas se tromper de projet à quelques mois à peine d'une Coupe du monde à jouer avec l'équipe de France.