LOSC : Lihadji explique ce que Lille a de plus que Marseille

En fin de contrat aspirant à l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji commencera sa carrière professionnelle à Lille. Le jeune ailier français a expliqué son choix en conférence de presse.

Que le Paris Saint-Germain se rassure, beaucoup d’autres formations ne parviennent pas toujours à retenir les éléments de leur centre de formation. L’Olympique de Marseille est également concerné avec les départs du latéral gauche Niels Nkounkou (19 ans) à Everton et d’Isaac Lihadji (18 ans), que le club phocéen a tout fait pour retenir pendant des mois. L’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta a en effet multiplié les entretiens avec le clan de l’ailier, qui n'a pas non plus craqué sous la pression de l'entraîneur André Villas-Boas.

Le Marseillais Galtier dans le coup

Alors pourquoi les Marseillais ont-ils échoué sur ce dossier ? Interrogé en conférence de presse, le néo-Lillois a mis en avant la politique sportive du LOSC avec les jeunes talents. « C'est surtout le projet lillois qui m’a attiré, a expliqué l’international U19 français. Et j’ai échangé un peu avec Luis Campos et Christophe Galtier qui est un très bon entraîneur, il vient de Marseille comme moi. Lille est un club qui fait jouer les jeunes, qui les met en valeur, je pense que c’est une très bonne opportunité pour moi. Je suis très fier de signer ici. » De quoi accentuer la frustration des dirigeants olympiens, qui suivront probablement sa progression chez les Dogues avec attention.