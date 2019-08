Officiel : Yusuf Yazici signe à Lille jusqu'en 2024

Dans : LOSC, Mercato.

Dans un communiqué, le LOSC a officialisé ce mardi matin la signature de Yusuf Yazici. Le milieu de terrain international turc a signé jusqu'en 2024.

« La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le LOSC. C’est une opération importante pour le club mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge. Il était un leader à Trabzonspor et est un membre à part entière de l’équipe nationale. Il présente de grandes qualités techniques, une capacité à créer des décalages, une très bonne qualité de frappe et de passe avec son remarquable pied gauche qui viendront encore enrichir notre effectif pour la saison à venir. Nous sommes persuadés qu’il poursuivra sa progression à nos côtés, qu’il révèlera rapidement son talent en Ligue 1 sous le maillot du LOSC et qu’il pourra aider notre équipe à réaliser une saison accomplie. Bienvenue à lui ! », s'est réjoui Marc Ingla après cette signature d'un nouveau renfort à Lille.