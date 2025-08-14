Officiel ‍: Lille fait signer le remplaçant de Chevalier

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après le récent départ de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, Lille tient son nouveau gardien. Le LOSC a officialisé l'arrivée de Berke Özer (25 ans) en provenance d'Eyüpspor. L'international turc (2 sélections) s'est engagé jusqu'en 2029 après son transfert estimé à 5 millions d'euros.