Officiel : Léo Jardim signe à Lille

Dans : LOSC, Mercato, Foot Europeen.

Dans un communiqué, le club de Lille a annoncé ce samedi la signature jusqu'en 2024 de Léo Jardim, le gardien de but international U20 brésilien qui évoluait au club portugais du Rio Ave FC.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint le LOSC. C’est une très bonne opportunité pour moi, celle de ma vie, et je compte la saisir. C’est un nouveau défi, un rêve que je réalise, et j’en suis ravi. Je n’arrive pas à décrire ce que je ressens. Je suis très motivé par le fait de rejoindre un club comme le LOSC, avec toute son histoire. Appartenir à un groupe qui va disputer l’UEFA Champions League, c’est très important pour moi. J’ai hâte de connaître l’ambiance avec les supporters dans notre stade, et je suis très excité à l’idée de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. J’espère qu’ensemble, on fera une excellente saison. Allez le LOSC ! », s'est réjoui Léo Jardim après sa signature à Lille.