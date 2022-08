Officiel : Le LOSC recrute un défenseur brésilien

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Suite au transfert de Renato Sanches au PSG, le LOSC a annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue en la personne d’Ismaily. Libre depuis son départ du Chakhtar Donetsk cet été, le latéral gauche s’est engagé une saison plus une autre en option chez les Dogues. Un vrai bonheur pour le défenseur brésilien. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club français. J'ai beaucoup entendu parler en bien du LOSC, de ses infrastructures et de son public. Je suis impatient de retrouver mes nouveaux coéquipiers. J'ai vraiment hâte aussi de débuter sous mes nouvelles couleurs et de donner le meilleur de moi-même », a expliqué le joueur de 32 ans.

🔴 Le défenseur brésilien Ismaily chez les Dogues.



Une recrue qui donne le sourire à Olivier Létang. « Nous sommes très satisfaits d’avoir trouvé un accord avec Ismaily et de l’accueillir aujourd’hui au LOSC. C’est un joueur qui rassemble les qualités, l’expérience et l’état d’esprit qui correspondent parfaitement au profil que nous recherchions pour enrichir notre effectif. Nous avons identifié le besoin de renforcer en nombre et en qualité les postes de latéraux et avions ciblé depuis longtemps Ismaily comme notre priorité sur le poste de latéral gauche. Il était donc important de conclure cette arrivée et c’est ce que nous avons réussi à faire, avec la confiance et la motivation du joueur. Je tiens également à remercier les dirigeants du Chakhtar qui ont accepté de libérer Ismaily. Nous connaissons tous la période difficile que vivent les Ukrainiens et je tiens de nouveau à leur exprimer tout notre soutien. Nous souhaitons la bienvenue à Ismaily et sa famille au LOSC et dans le Nord », a détaillé le président du LOSC, qui aura donc de grandes ambitions cette saison après ce joli mercato estival.