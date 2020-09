Officiel : Gabriel quitte Lille, il signe à Arsenal !

Dans : LOSC.

Très courtisé cet été, Gabriel va poursuivre sa carrière à Arsenal. Dans un communiqué officiel publié ce mardi après-midi, les Gunners ont officialisé la venue du défenseur central brésilien en provenance du LOSC. Il s’agit de la deuxième grosse vente estivale de la part des Dogues, après le départ de Victor Osimhen à Naples il y a quelques semaines. Le montant du transfert s'élève à plus de 25 ME pour le LOSC, qui n'avait pas déboursé plus de 3 ME pour recruter Gabriel.