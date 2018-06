Officiel : Christophe Galtier reste l'entraîneur du LOSC

Dans : LOSC, Ligue 1.

Quelques semaines après avoir réussi sa mission de maintenir le LOSC en Ligue 1, Christophe Galtier a été conforté dans ses fonctions d'entraîneur ce jeudi soir. En effet, le technicien de 51 ans vient d'annoncer qu'il restera sur le banc des Dogues la saison prochaine.

« Le club souhaitait poursuivre avec moi, je souhaitais continuer mon travail au LOSC. Je suis l’entraîneur du LOSC et c’était clair pour tout le monde. Cette discussion fut très rapide, avant de très vite travailler sur la constitution de l’effectif et les modifications à apporter pour faire en sorte que la saison prochaine soit beaucoup plus agréable que la précédente », a lancé, sur le site du club nordiste, l'ancien coach de l'ASSE.

Même son de cloche du côté de Gérard Lopez. « Christophe est l’entraîneur du LOSC. J’en suis absolument ravi, mais c’est pour nous une continuité, logique et naturelle. Avec Christophe, Luis, Marc, le staff et les équipes du LOSC, nous sommes plus que jamais déterminés et au travail, pour corriger ce qui nous a fait défaut la saison dernière, renforcer l’équipe et bâtir un collectif plus performant afin de proposer un meilleur spectacle à notre public et obtenir des résultats plus en phase avec nos objectifs », a expliqué le président de Lille, qui avoue donc que la direction lilloise fait confiance en Galtier pour relancer le Projet LOSC Unlimited.