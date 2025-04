Nantes vise du lourd et recrute au LOSC

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Pour éviter de passer une nouvelle saison à flirter avec la zone de relégation, le FC Nantes a prévu de renforcer son effectif cet été. Le secteur offensif ne fera pas exception, avec l’intérêt de la direction nantaise pour Mohamed Bayo.

Cette saison encore, le FC Nantes joue avec le feu. Actuellement classés à la 13e place du championnat de France de Ligue 1, les Canaris n’ont que trois points d’avance sur le barragiste, et six sur le premier relégable - en ayant un match de retard. Si le maintien n’est pas encore mathématiquement assuré, la direction nantaise travaille déjà sur le dessin de la prochaine saison. Forcément, l’idée est de reconstruire en partie l’effectif pour donner à Antoine Kombouaré les clés pour réaliser une meilleure prochaine saison. En interne, le poste d’attaquant de pointe a été identifié comme étant celui sur lequel travailler en priorité l’été prochain. C’est dans ce contexte que des contacts ont été noués avec Mohamed Bayo, l'attaquant de Lille.

Mohamed Bayo, futur buteur des Canaris ?

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour combler des lacunes importantes à ce poste-là, le FC Nantes veut trouver chaussure à son pied. Et selon les informations d’Africafoot, il s'agit de Mohamed Bayo. Comme l’indique le média spécialisé, les Jaune et Vert scrutent avec attention la situation de l’ancien buteur de Clermont. Les dirigeants nantais et les représentants de l’attaquant guinéen se sont déjà rapprochés pour entamer des négociations en vue d’un transfert l’été prochain.

Pour rappel, Mohamed Bayo a été prêté le 3 février dernier au Royal Antwerp par le LOSC pour retrouver du temps de jeu et des sensations. Un prêt pour le moins compliqué pour celui qui n’a toujours pas trouvé la faille une seule fois en 9 rencontres disputées avec le club belge. À Nantes d’essayer de le relancer.