Monaco : Jardim c'est la grande classe quand même

Dans : LOSC, Ligue 1.

L'AS Monaco tentera de conforter sa deuxième place au classement à l'occasion de la réception de Lille vendredi soir à Louis II. Car l'OM et l'OL étant opposés dimanche soir, le club de la Principauté peut être le grand gagnant de la 30e journée de Ligue 1 en cas de succès face à une formation de LOSC en pleine déprime. Mais, en conférence de presse, Leonardo Jardim a eu l'élégance de ne pas mettre la tête sous l'eau à Lille, là où d'autres auraient tenté d'en rajouter afin d'appuyer là où ça fait mal.

Le mind game n'est pas dans les habitudes de Leonardo Jardim et il l'a confirmé ce mercredi. « L’adversaire va venir pour donner le maximum, faire le meilleur. Jamais un match n’est facile. ll faut jouer avec notre attitude positive et notre qualité de jeu. Je ne regarde jamais la couleur de l’adversaire, je regarde mon équipe avant tout. Ce qui s’est passé à Lille avec les supporters ? J’ai travaillé en Grèce et au Portugal, ce n’est pas un type de situation qui me choque facilement. Le plus important c’est notre travail, gagner les trois points pour conserver notre avantage. Il ne faut pas perdre de temps à regarder l’adversaire. Lille a de bons joueurs, avec un entraineur très expérimenté. Il faudra jouer avec nos limites comme à chaque fois », a prévenu le coach portugais, qui s'est refusé à commenter plus précisément les gros soucis du LOSC.