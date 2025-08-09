Mohamed Bayo à l’exil, Lille lui force la main

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

De retour de prêt en provenance d’Anvers (Belgique), Mohamed Bayo n’entre toujours pas dans les plans de Bruno Genesio à Lille. Le LOSC tente de pousser son attaquant vers l’Arabie Saoudite. Mais encore faudrait-il obtenir l’accord du principal intéressé.

Sans surprise, Mohamed Bayo ne deviendra pas le successeur de Jonathan David à Lille. L’attaquant du LOSC ne sera même pas le concurrent d’Olivier Giroud. Suite à son prêt au Royal Antwerp en deuxième partie de saison, l’international guinéen a été envoyé dans le loft. L’entraîneur Bruno Genesio ne compte pas sur lui et la direction compte bien s’en séparer avant la fermeture du marché des transferts. Le plan du club nordiste pourrait aboutir rapidement dans la mesure où un accord a été trouvé.

🚨🔴🐶 EXCL - Le LOSC et Al-Fayha FC ont trouvé un accord de principe pour Mohamed Bayo !



💰 Il s’agit d’un prêt avec option d’achat non-obligatoire de €3M.



⚠️ Bayo DOIT encore donner son ACCORD sans quoi, l’opération ne pourra se conclure.



⏳ Wait&See… #mercato #SPL pic.twitter.com/NSAHXSaI23 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 9, 2025

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Lille s’est entendu avec les Saoudiens d’Al Feiha pour un prêt avec une option d’achat non obligatoire de 3 millions d’euros. Mais pour conclure l’opération, il manque un élément essentiel, à savoir l’autorisation du joueur. Mohamed Bayo n’a pas encore validé ce qui deviendrait son troisième départ en prêt. Difficile de dire si l’avant-centre de 27 ans acceptera de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Et pas forcément chez l’une des meilleures formations locales étant donné qu’Al Feiha n’avait terminé que 13e de Saudi Pro League la saison dernière.

Lille accepte de perdre gros

En début de mercato, l’ancien joueur de Clermont avait pourtant des pistes plus intéressantes sur le plan sportif. On parlait notamment d’un intérêt du Rayo Vallecano, puis d’une éventuelle approche du Paris FC et de Sassuolo en Italie. Manifestement, aucune de ces pistes n’a abouti et le LOSC se voit contraint de lui trouver une porte de sortie dans le Golfe. Et tant pis si les Lillois doivent brader l’attaquant qu’ils avaient recruté pour 14 millions d’euros en 2022.