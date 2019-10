Mercato : Osimhen affole l’Europe, le Bayern déboule

Dans : LOSC, Mercato, Bundesliga, Serie A.

Auteur d’un début de saison canon, Victor Osimhen est assurément la bonne pioche du mercato à Lille. Recruté pour moins de 15 ME, l’international nigérian a déjà marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives. Des chiffres très intéressants pour l’attaquant de Lille, qui est d’ores et déjà supervisé par les cadors européens. En effet, Soccer Link affirme en ce début de semaine que le Milan AC mais également le Bayern Munich observent avec beaucoup d’attention les performances de l’ancien attaquant de Charleroi.

Pour l’heure, aucune discussion n’a évidemment été entamée avec Lille. Car le prix de Victor Osimhen n’a pas fini de s’envoler. Il y a une semaine sur RMC, Luis Campos confirmait que des clubs étaient déjà sur les rangs pour s’offrir le buteur lillois. « S’il continue comme ça, je pense qu’on va être attaqué. On a déjà des prises de renseignement, c’est normal dans le football actuel. (…) Comme tous les joueurs qui sont arrivés au LOSC, l’idée c’est de les aider à progresser et qu’ils aident le club à progresser. Quand un joueur marque plus de 20 buts, tu vas être attaqué, c’est normal ». Plus que jamais, un départ au mercato estival de 2020 semble inévitable pour celui qui a presque fait oublier Nicolas Pépé sur le front de l’attaque…