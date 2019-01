Mercato : Ce départ inattendu, le LOSC le prend très bien

Dans : LOSC, Mercato, Monaco.

C’est le paradoxe de la Ligue 1 cette saison : Lille, deuxième de la classe à mi-parcours, va céder l’un de ses plus prometteurs défenseurs à l’AS Monaco, avant-dernier. C’est ainsi que Fodé Ballo-Touré se prépare à s’engager en faveur du club de la Principauté, dans un transfert à plus de 10 ME qui va permettre au LOSC de sortir la tête de l’eau au niveau financier. Et tant pis si le défenseur latéral gauche se retrouve tout en bas de la Ligue 1, c’est un excellent choix pour l’avenir, a assuré Christophe Galtier, qui ne cache pas que ce transfert, pas encore officialisé, est désormais acté.

« Ça me plait de voir les joueurs grandir semaine après semaine, parfois match après match. C’est le travail de tout un staff. L’exemple c’est Fodé qui était an dernier dans une situation difficile, contesté. On a beaucoup travaillé avec ce joueur pour lui donner de la confiance. Il va avoir la possibilité de s’exprimer dans un club de profil Ligue des Champions, car Monaco a ce profil-là. C’est une belle évolution pour lui et une récompense pour ceux qui travaillent au quotidien », a livré l’entraineur lillois, qui applaudit ce premier départ, en espérant certainement qu’il n’y en ai pas beaucoup d’autre pendant ce mois de janvier où Lille n’a pas prévu de recruter.