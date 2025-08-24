Lucas Chevalier de retour à Lille

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Parti au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert de 40 millions d’euros durant ce mercato d’été, Lucas Chevalier a profité d’un jour de repos après la victoire de Paris contre Angers vendredi (1-0) pour revenir à Lille. En effet, ce dimanche soir, l’international français est présent dans les tribunes du Stade Pierre Mauroy pour assister au choc de la deuxième journée entre son ancien club nordiste et l’AS Monaco.

Lucas Chevalier 🇫🇷 dans les tribunes lilloises ce soir. 🤩#LOSCASM pic.twitter.com/m4gFWaIqeQ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 24, 2025

Une preuve de plus qui montre que le remplaçant de Gianluigi Donnarumma à Paris gardera toujours de l'affection pour le LOSC, le club qui lui a permis d’atteindre les sommets et de rejoindre le club champion d'Europe en titre.