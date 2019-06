LOSC : Zappé, Nicolas Pépé n’est pas à la hauteur du Bayern Munich

Dans : LOSC, Bundesliga, Mercato.

Auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Nicolas Pépé devrait rejoindre un cador européen. Mais lequel ?

Si l’ailier de 24 ans a confirmé son départ, on peut penser que des offres séduisantes sont déjà arrivées. Pourtant, ses principaux prétendants semblent réticents selon certaines sources. La presse anglaise a en effet démenti la présence de Liverpool sur ce dossier. Et d’après Christian Falk, journaliste de Bild spécialiste du Bayern Munich, le champion d’Allemagne n’est plus très emballé à l’idée de recruter le Lillois.

« Ils l'ont observé à de nombreuses reprises. Mais je sais que la direction a refusé son transfert parce qu'il n'est pas assez bon pour le Bayern Munich, a révélé notre confrère à Get German Football News. Mais s'ils n'arrivent pas à recruter un ailier, peut-être qu'ils repenseront à Pépé. Mais je dirais que non. » En quête des successeurs d’Arjen Robben et Franck Ribéry, le club bavarois n’a peut-être pas envie de miser les 80 M€ réclamés. De bonnes performances pendant la Coupe d’Afrique des Nations pourraient néanmoins changer la donne pour l’Ivoirien.