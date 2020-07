LOSC : Victor Osimhen, l'incroyable ultimatum de Naples !

Dans : LOSC.

Après un séjour à Naples, Victor Osimhen a quitté l'Italie. Mais le club d'Aurelio De Laurentiis n'a pas l'intention d'attendre longtemps la réponse du joueur lillois.

Le club de Naples pense avoir de sérieuses chances d’enrôler Victor Osimhen au mercato, notamment parce que l’attaquant de Lille est déjà venu dans la capitale de la Campanie cette semaine pour visiter ses installations. Mais si dans un premier temps l’entourage de l’international nigérian a indiqué que Victor Osimhen allait répondre rapidement à l’offre napolitaine, les choses se sont calmées et le club de Serie A doit désormais patienter. Cependant, Naples n’est pas du genre à être passif au mercato, et du côté des dirigeants napolitains on l’a déjà fait clairement comprendre à Victor Osimhen et aux responsables lillois. Le Corrierre dello Sport affirme ainsi ce samedi que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la formation transalpine, a prévenu l’attaquant, en accord avec Aurelio de Laurentiis, qu’il avait 10 jours pour répondre favorablement ou non à l’offre de Naples.

Dans cette opération, l’actuel sixième du Championnat d’Italie ne souhaite pas être considéré comme un plan B et si d’ici 10 jours Victor Osimhen ne se décide pas, alors le Napoli se tournera vers d’autres dossiers qui sont également à l’étude. Du côté du LOSC, on espère que le jeune joueur donnera une réponse favorable à Naples, Lille espérant empocher 70ME dans l'opération, ce qui lui permettra de se présenter plus sereinement devant la DNCG, laquelle a demandé des documents supplémentaires avant d'éventuellement valider les comptes du LOSC. A priori, on devrait donc rapidement en savoir plus.