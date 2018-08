LOSC : Une offre de 25 ME tombe pour Nicolas Pépé !

Dans : LOSC, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Très bon sous le maillot du LOSC, Nicolas Pépé figure sur les tablettes du FC Séville pendant ce mercato estival.

Meilleur joueur de Lille la saison passée, Nicolas Pépé a parfaitement débuté cette nouvelle saison 2018-2019. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors de la victoire des Dogues face à Rennes samedi (3-1), l'international ivoirien pourrait cependant vivre ses derniers moments dans le Nord de la France... En effet, selon France Football, l'ancien Angevin est courtisé par plusieurs clubs européens cet été. Plus en Angleterre, où le marché est clos, mais en Espagne et en Italie.

Si l'AS Roma a coché son nom, c'est l'intérêt du FC Séville qui est le plus pressant durant ce mois d'août. Priorité du club andalou, le joueur de 23 ans aurait même reçu une première offre verbale, estimée à 25 ME hors bonus. Un montant qui pourrait faire craquer Lille. Toujours en quête de quelques millions d'euros pour passer tranquillement devant la DNCG, Gérard Lopez serait enclin à valider cette belle plus-value pour un joueur sous contrat jusqu'en 2022. À moins que le LOSC prenne le risque financier de le conserver afin qu'il fasse briller son équipe et dans l'objectif de le vendre encore plus cher en fin de saison. Mais ça, c'est moins sûr...