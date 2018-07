LOSC : Une grosse vente à 20 ME se finalise

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Malgré son année catastrophique sur le plan sportif mais aussi financier, le LOSC continue d’être l’un des clubs les plus actifs de Ligue 1.

Ainsi, un nouveau départ d’ampleur devrait être officialisé dans les prochaines heures, et il était attendu depuis le début de l’été. Il s’agit d’Yves Bissouma, qui se rapproche grandement de Brighton. L’international malien va être vendu pour 20 ME, et quitter ainsi Lille à 21 ans. Il est passé professionnel à Lille en juillet 2016 et permettra donc au LOSC de faire une très belle affaire financière.