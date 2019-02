LOSC : Un transfert déjà bouclé pour le prochain mercato ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Plutôt discret cet hiver sur le marché des transferts, le LOSC devrait davantage animer le mercato l’été prochain.

Et pour cause, le club nordiste aurait déjà bouclé un premier renfort, selon les informations obtenues par L’Equipe. Effectivement, le quotidien national explique que Luis Campos a obtenu l’accord du défenseur Mahamadou Dembélé, formé au PSG et actuellement prêté par le Red Bull Salzbourg au Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Il n’est pas impossible que cette arrivée soit anticipée par le LOSC afin de combler un éventuel départ d’Adama Soumaoro, lequel était déjà très convoité cet hiver et qui ne devrait pas faire de vieux os au LOSC, sa cote sur le marché européen étant très importante.