LOSC : Un énorme coup dur au mercato, Galtier s'en fiche

Dans : LOSC, Mercato.

Arrivé à Lille en catastrophe pour l’après-Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a eu toutes les peines du monde à redresser la barre, échappant de peu à la relégation la saison passée.

Mais désormais, Lille est le dauphin du PSG après la mi-saison, grâce à un effectif renforcé par des joueurs d’expérience, et avec d’autres éléments déjà présents mais qui explosent. Néanmoins, l’entraineur lillois l’a reconnu sur Canal+, il n’est clairement pas décideur dans les choix de ses dirigeants. Même si les bons résultats le mettent en position de force et lui ont permis de prolonger son contrat, il laisse les recruteurs faire leur travail en ce qui concerne les arrivés, et ne pipera pas un mot en cas de départ. Même si Thiago Mendes devait partir pour la Chine sans possibilité de le remplacer ? Sans problème pour Christophe Galtier.

« C'est une aberration du système qui fait que les clubs français peuvent perdre un joueur sans pouvoir le compenser. Mais je précise : s'il y a une vente qui correspond au club, ça ne me pose aucun problème. Je travaille avec mon staff sur d'autres options que j'ai en interne. Des jeunes, des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, mais qui peuvent s'exprimer à un moment donné », a livré le technicien des Dogues, qui n’a en tout cas pour le moment pas à pleurer du départ non compensé de Fodé Ballo-Touré à Monaco par exemple.