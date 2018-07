LOSC : Un colosse portugais arrive, pour zéro euro !

Dans : LOSC, Mercato.

Toujours très actif, Lille est bien parti pour réaliser un très joli coup dans les prochains jours.

En effet, si la saison passée, le club avait manqué d’expérience, notamment en défense, cette arrivée risque de mettre tout le monde d’accord. Selon RMC Sport, José Fonte va arriver à Lille pour y passer sa visite médicale. Un accord a été trouvé entre le défenseur central portugais et les Dogues. A 34 ans, le défenseur central notamment connu pour son passage à Southampton, a résilié son contrat avec le club chinois de Dalian, et se retrouve donc libre de signer où bon lui semble. Lille en a immédiatement profité pour négocier avec réussite la venue de l’international portugais, titulaire à tous les matchs lors de la dernière Coupe du monde. Son arrivée au Domaine de Luchin est attendue à la fin de ses vacances, pour y passer sa visite médicale et y signer son contrat avec le LOSC.