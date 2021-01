LOSC : Sylvain Armand quitte Téléfoot et rejoint Lille

Dans : LOSC.

Consultant sur la chaîne Téléfoot depuis le mois de septembre, Sylvain Armand intègre l’organigramme du Lille OSC.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, les Dogues informent de la nomination de l’ancien capitain du PSG au poste de coordinateur sportif. « Olivier Létang, le Président du LOSC, renouvelle sa confiance en Sylvain Armand suite à la réussite de leur récente collaboration, lui qui l'avait nommé à ce poste de coordinateur sportif en 2018 au Stade Rennais FC » peut-on lire dans le communiqué publié par Lille sur son site officiel.

« C’est avec beaucoup de de fierté et d’ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, que je rejoins aujourd’hui le LOSC. Je tiens à remercier le président Olivier Létang et Christophe Galtier pour la confiance qu’ils m’accordent et dire toute ma détermination à mettre mon expérience et mon savoir-faire au service de cette belle et grande institution du football français » explique de son côté le nouveau coordinateur sportif du LOSC.