LOSC : Stop ou encore à Lille ? Galtier a tranché

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Maintenu en Ligue 1 au terme d’une saison éprouvante, le LOSC va-t-il poursuivre avec Christophe Galtier ?

Du côté des dirigeants nordistes, on espère forcément continuer avec l’ex-coach de l’ASSE. Mais ce dernier avait jeté un froid il y a quelques jours en expliquant qu’il allait faire le point sur son avenir et qu’il ne s’engagerait pas pour une deuxième saison dans le Nord s’il n’avait pas certaines garanties. Visiblement, les choses ont évolué dans le bon sens puisque sur Canal Plus, le technicien des Dogues a confirmé qu’il devrait être présent à la reprise de l’entraînement de Lille.

« Les dirigeants me tiennent informés de ce qui se passe avec la DNCG, etc. Les échanges sont positifs, j’ai confiance en Gérard Lopez. Depuis mon arrivée au club il a toujours eu le même discours. Je suis l’entraîneur de Lille, jusqu’à preuve du contraire. Ils veulent continuer avec moi et je veux continuer avec eux » a expliqué Christophe Galtier, qui met donc fin de manière temporaire au suspense concernant son avenir. Car à l’évidence, si la DNCG venait à prendre des sanctions importantes à l’encontre du LOSC, cela remettre automatiquement en cause l’avenir du natif de Marseille.