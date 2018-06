LOSC : Riolo assassine Galtier en une phrase

Dans : LOSC, Ligue 1.

Menaçant au sujet de son avenir à Lille, Christophe Galtier a finalement été satisfait par le discours de ses dirigeants, et a donc fait savoir qu’il resterait à son poste d’entraineur du club nordiste.

Le maintien acquis avec grande difficulté a donc été suffisant pour faire pencher la balance, malgré l’énorme menace que représente le prochain marché des transferts, avec tout de même de nombreux départs attendus. Et si l’ancien coach de l’ASSE a accepté de continuer l’aventure, c’est aussi parce qu’il n’avait pas vraiment le choix a assené Daniel Riolo.

« Il a décidé de rester à Lille ? C’est normal, il n’avait rien d’autre. Non, mais c’est vrai, il n’y a personne qui se bousculait au portillon pour le prendre. Pour moi il n’a pas redressé le club, il s’est maintenu, il a gagné deux matchs à la fin. Il n’avait aucune offre, et Lille n’avait aucun autre entraineur de dispo », a fait savoir le consultant de RMC, sans pitié pour Christophe Galtier et le LOSC, et qui ne voit clairement pas les choses s’arranger pour la saison prochaine.