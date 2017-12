LOSC : Révélation sur le contrat secret qui tue Lille dans le dossier Bielsa !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Le club de Lille risque de se souvenir très longtemps, et de manière douloureuse, du passage de Marcelo Bielsa dans le Nord. En effet, le limogeage du technicien argentin va probablement se solder par un chèque colossal pour El Loco, lequel a des arguments en béton massif pour faire payer Gérard Lopez. Car ce samedi, L'Equipe révèle qu'en plus du contrat officiel entre Bielsa et le LOSC déposé à la Ligue de Football Professionnel, il existe un autre contrat signé cette fois sous seing privé et qui a été paraphé début 2017.

Et cet engagement bilatéral est confirmé par l'avocat de Marcelo Bielsa. « Il y a bien deux contrats. Le premier fait loi entre les parties. J’ai toujours dit que la rupture envisagée par le club avait seulement pour but de reculer l’échéance, dans un contexte financier difficile », a expliqué le défenseur d'El Loco, qui n'a toutefois pas donné les détails de ce fameux contrat. Le quotidien sportif révèle qu'outre des clauses pratiques, genre un salaire versé en dollars plutôt qu'en euros ou des chambres d'hôtel 5 étoiles, Marcelo Bielsa avait également obtenu de faire ce qu'il voulait en matière sportive et de gestion du groupe. Et surtout, il y a une clause qui fait très mal aux dirigeants lillois puisque ces derniers ont accepté qu'en cas de « rupture anticipée, quelle qu’en soit la nature, le montant de ses salaires restant dus doivent être versés à Marcelo Bielsa ». Une clause qui désormais vaut 16ME....