LOSC : Quitter Lille pour Séville, Amadou est sur un nuage

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Liga.

Officiellement transféré à Séville, Ibrahim Amadou a exprimé sa satisfaction de s’être engagé en faveur du club andalou, dans les colonnes de La Voix du Nord.

« Ça fait un moment que ce club voulait me recruter. Le FC Séville me suivait déjà lors de ma période nancéienne. Je suis vraiment très content de le rejoindre. J’adore sa philosophie de jeu. Je vais aussi participer à la Ligue Europa et ça a pesé dans ma décision » a confié l’ancien capitaine du LOSC, auteur d’une saison très solide dans le Nord malgré les difficultés rencontrées par la formation entraînée par Marcelo Bielsa puis Christophe Galtier.