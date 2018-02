LOSC : Pierre Ménès effrayé par la situation de Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Battu par Angers samedi soir, le LOSC est retombé au fond du classement. 19es de Ligue 1 à l’issue de la 27e journée, les hommes de Christophe Galtier inquiètent.

Déjà lors de la première période contre Lyon la semaine dernière, le LOSC avait montré des signes très inquiétants dans le comportement. Cette lutte au maintien promet donc d’être délicate pour les partenaires d’Ibrahim Amadou… Sur son blog, Pierre Ménès a exprimé qu’il était (très) inquiet pour un LOSC dont la situation sportive est « aussi préoccupante que la situation financière » selon le journaliste de Canal Plus.

« Il y avait un match très important entre Lille et Angers. Le SCO est allé gagner au Stade Pierre-Mauroy en revenant à ses basiques, avec cette formation en 4-1-4-1, beaucoup de densité physique et une intransigeance défensive. Ce qui fait la différence, c’est que malgré cette saison très difficile, Angers peut compter sur un vrai buteur avec Toko-Ekambi, qui a inscrit ses 12e et 13e buts de la saison. Cette défaite est très grave pour Lille qui replonge dans la zone de relégation. À 11 journées de la fin, la situation sportive du LOSC est aussi préoccupante que sa situation financière » a lâché Pierre Ménès, très inquiet pour Lille. Réaction attendue dès vendredi face à l’OGC Nice…