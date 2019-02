LOSC : Pépé est le nouveau Cristiano Ronaldo, grosse enflammade à Lille

Dans : LOSC, Foot Europeen, Serie A.

Grand artisan du maintien lillois en Ligue 1 la saison passée, Nicolas Pépé confirme en 2018-2019 avec déjà 16 buts marqués et un nouveau statut qui fait de lui l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe. Dans le viseur des plus grandes écuries mondiales en vue de la saison prochaine, le joueur a mis tout le monde d’accord en France. Et du côté de Luis Campos, qui est allé recruter l’Ivoirien à Angers en juin 2017, on n’est pas peu fier d’avoir déniché un attaquant déjà comparé à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Comparaison flatteuse qui fera assurément plaisir au principal intéressé…

« Quand j’étais au Real Madrid, même quand l’équipe jouait mal, je savais que Cristiano (Ronaldo) pouvait, à tout instant, dribbler, frapper, marquer et changer le cours du match. À Monaco, avec Mbappé, pareil. Et maintenant, à Lille, avec Pépé, c’est la même sensation. La verticalité de son jeu, sa vitesse, ses changements de rythme, son extraordinaire pied gauche, son efficacité, et désormais sa mentalité de compétiteur, qu’il a progressivement acquise, me font dire qu’il possède le pedigree d’un grand joueur » a expliqué dans France Football celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur recruteur d’Europe. Une réputation qu’il a bien entretenue en offrant Nicolas Pépé au LOSC pour seulement 10 ME.