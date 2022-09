LOSC : Paulo Fonseca traumatisé, le coupable interpellé

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé à Lille cet été pour prendre la relève de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca connait un début de saison mitigé. Le Portugais a encore du mal à faire progresser sa formation malgré un joli recrutement.



Cet été, le LOSC a décidé de prendre un nouveau départ avec la venue de Paulo Fonseca. L'ancien coach de la Roma a pas mal de travail avec une équipe nordiste encore jeune. Il a également dû se relever d'un épisode traumatisant dès sa venue à Lille. En effet, le 8 août dernier, un individu avait réussi à pénétrer dans la chambre d'hôtel du centre-ville où résidaient Paulo Fonseca et son épouse. Des bijoux de grandes valeurs, estimés à près de 200.000 euros, ont été dérobés. Bonne nouvelle néanmoins pour Fonseca, le voleur a été retrouvé et même condamné à une peine de prison.

Paulo Fonseca, la bonne nouvelle tombe

Paulo Fonseca expliquant pourquoi il avait utilisé le 3-4-2-1 à la Roma : « Sur le plan offensif, c’est exactement la même chose, ce qui change, c’est en phase défensif. Lorsque vous jouez contre une équipe qui attaque à 5 c’est compliqué de les contenir avec une défense à 4. » pic.twitter.com/Kx6ZDZATWg — L’Observateur Lillois 🔎 (@LobservateurL) September 10, 2022

Selon des informations rapportées par La Voix Du Nord, la police a réussi à mener à bien son enquête pour retrouver l'individu. Les images de vidéo surveillance du palace lillois ont été exploitées avec succès et ont permis de retrouver le voleur en région parisienne. Interpellé par les forces de l'ordre, l'individu a tenté de se débarrasser d'une partie du butin. Finalement, le couple Fonseca a pu récupérer une partie de ses biens. L'autre partie ayant été probablement vendue, alors qu'une somme en liquide de 10 000 euros avait été trouvé à son domicile. Agé de 40 ans, il a un casier judiciaire bien fourni puisque ce dernier comporte 36 mentions... Son jugement a été prononcé en fin de semaine et il a écopé de 30 mois de prison, dont 6 mois sous sursis probatoire. Voilà de quoi certainement permettre à Paulo Fonseca et sa compagne de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Le coach de 49 ans aura pas mal de travail pour remettre le LOSC tout en haut de l'affiche en Ligue 1. Après 7 journées de championnat, les Dogues pointent à la septième place avec 10 unités.