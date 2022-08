LOSC : Onana, une vente colossale à 40 ME ?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

En passe de vendre Renato Sanches au PSG, le LOSC va également toucher un gros chèque avec le départ très probable d'Amadou Onana.

Lille postule assurément au titre de meilleur vendeur du mercato estival. Le club nordiste, qui va récupérer 15 ME grâce à la vente de Renato Sanches au Paris Saint-Germain, est en passe de signer le très gros coup du mercato estival avec le transfert d'Amadou Onana. Et pour cause, Sky Sports annonce que les Dogues et West Ham sont tout proches d’un accord pour le transfert du milieu défensif dans une opération avoisinant les 35 ME hors bonus, pouvant monter à 40 ME avec les bonus.

Onana vendu 40 ME, Blas vers Lille ?

Amadou Onana a reçu son trophée de Dogue du Mois de Janvier by @boulanger 🏆 pic.twitter.com/Bhw2wa1ycD — LOSC (@losclive) February 17, 2022

Un transfert susceptible de débloquer le dossier Ludovic Blas pour Lille, qui convoite avec assiduité le milieu offensif de Nantes. Après avoir soumis une première offre à hauteur de 11 ME, les dirigeants nordistes ont reçu une contre-proposition à 20 ME de la part de Nantes. Avec les ventes cumulées de Renato Sanches et d’Amadou Onana, nul doute que le champion de France 2021 aura les moyens de satisfaire les exigences de Waldemar Kita et ainsi de recruter le meneur de jeu de Nantes.