LOSC : Non Lille n'a pas eu peur de ses supporters à ce point-là

Dans : LOSC, Ligue 1.

Dans la zone rouge depuis sa défaite à domicile samedi dernier face à Angers, le LOSC prépare désormais son déplacement de vendredi à Nice où il n'est jamais facile de s'imposer. Et c'est dans un climat forcément tendu avec les supporters que Christophe Galtier et ses joueurs bossent afin d'essayer de ramener quelque chose de l'Allianz Riviera. Alors forcément, quand le club de Lille a annoncé que l'entraînement initialement ouvert au public ce mercredi ne l'était finalement plus, certains ont rapidement pensé que le LOSC voulait éviter les soucis.

Une version des faits que Christophe Galtier a balayé d'un revers de la main en donnant la vraie explication de ce changement de programme. « L'entraînement ouvert au public annulé ? La raison n'est pas une crainte des supporters. Je vous invite à aller voir l'état du terrain d'honneur, il est totalement gelé. Je suis très franc là-dessus (...) Je sais que les supporters sont malheureux et tristes. Je leur demande d'être encore derrière nous, de continuer de nous encourager. C'est seulement de cette manière que nous allons nous en sortir tous ensemble », a lancé l’entraîneur lillois, conscient que le public lillois commence à sérieusement être exaspéré par cette situation qui n’est pas nouvelle, mais qui dure plus longtemps que les dirigeants l’espéraient.