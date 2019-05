LOSC : Nicolas Pépé vendu au mercato, c'est officiel à 150%

Dans : LOSC, Mercato.

Suivi par de grands clubs européens, Nicolas Pépé ne jouera plus sous le maillot de Lille la saison prochaine. Et si certains doutaient encore de la volonté du LOSC de céder celui qui a été désigné Dogue de l'année, Christophe Galtier a mis les pendules à l'heure. Compte tenu de la valeur sportive et financière de l'international ivoirien, les dirigeants n'ont aucune hésitation sur le cas Nicolas Pépé, lequel ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, du moins sous le maillot de Lille.

« Si Nicolas Pépé est partant à 100% ? Non pas à 100%. A 150%. C'est une réalité économique. Quand vous avez un joueur qui a marqué 35 buts en 18 mois, sollicité par les plus grands clubs, qui va avoir des propositions importantes. Mon président a un budget à respecter, il y a un équilibre dans le vestiaire à respecter du côté des salaires. Et comment empêcher un joueur de partir sûrement dans une grande écurie européenne? C'est impossible », a prévenu l'entraîneur de Lille, conscient que Nicolas Pépé pourra renflouer à lui seul les caisses du club nordiste. Parmi les nombreux clubs intéressés par l'attaquant de 23 ans, il se chuchote de plus en plus que le Paris Saint-Germain serait très offensif ces derniers temps.