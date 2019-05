LOSC : Nicolas Pépé au PSG, une décla choc venue de Lille

Dans : LOSC, Mercato, PSG.

C'est probablement l'un des joueurs les plus observés ces derniers mois, et pour cause, Nicolas Pépé contribue très largement à l'incroyable saison de Lille, qui est le dauphin du Paris Saint-Germain un an après avoir arraché en toute fin de saison son maintien en Ligue 1. Même si le jeune international ivoirien est encore lié trois ans avec le LOSC, son départ est déjà acté, les dirigeants nordistes ayant compris que Nicolas Pépé rêvait d'autre chose...et surtout que sa valeur marchande était énorme.

Ce samedi, dans les colonnes du Parisien, Gérard Lopez confirme que son joueur va partir au prochain mercato, et le patron de Lille admet qu'il serait très heureux que Nicolas Pépé aille au Paris Saint-Germain. « Ce n’est pas un secret : on a beaucoup d’approches pour Nicolas Pépé et on ne pourra jamais s’aligner sur le salaire qu’il pourra avoir ailleurs. Il va partir dans un grand club (...) Je veux qu’il aille dans un club qui lui donne les moyens d’aller au- delà de ce que peut faire le Losc. La nationalité importe peu. Ce n’est pas une invitation au PSG mais je serais très heureux de voir Nico continuer d’évoluer en L 1. Mais il est très suivi dans tous les championnats. Nico est très réfléchi et a une approche très cartésienne du foot, il fera le meilleur choix », confie Gérard Lopez, qui ouvre poliment la porte aux dirigeants du Paris SG, même si pour l'instant Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ne semblent pas encore avoir avancé dans un éventuel duel avec Lille Pour Nicolas Pépé.