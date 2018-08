LOSC : Mourinho exige le renfort de ce pilier du projet Lopez !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cela fait bien longtemps que les dirigeants de Manchester United n'ont pas réalisé un mercato faisant l’unanimité.

Depuis 2013, les Reds Devils ont dépensé 800ME sur le marché des transferts. Mais chaque transfert ou presque a fait débat, preuve que la méthode du club britannique en période de mercato n’est pas bonne. Pour remédier à cela, les dirigeants de Manchester United envisagent de recruter un directeur du football, lequel aurait la main sur les transferts en période de mercato. Et selon les informations du Manchester Evening News, un directeur sportif de Ligue 1 est ciblé par le dauphin de Manchester City en 2017-2018.

Il s’agit de Luis Campos. Pour rappel, le Portugais n’est pas à proprement dit un salarié du LOSC mais simplement un collaborateur de Gérard Lopez. Dans la réalité, il fait tout de même office de directeur sportif du club nordiste et sa perte serait bien évidemment très préjudiciable. Le média mancunien précise que pour l’heure, Manchester United n’a pas contacté directement Luis Campos. Mais José Mourinho pourrait profiter de sa forte amitié avec son compatriote portugais pour lui offrir le poste et l’enrôler sans trop de difficultés. Une information qui ne devrait pas rassurer Gérard Lopez et Marc Ingla, conscients de l’importance de Luis Campos dans le projet du LOSC…