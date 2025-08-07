LOSC ‍: Mauvaise nouvelle pour le remplaçant de Chevalier

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Avec la vente définitive à venir de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, le LOSC doit rapidement lui trouver un remplaçant. Aux dernières nouvelles, la direction lilloise a coché le nom de Ricardo Velho, mais Farense n'a encore reçu aucune sollicitation.

Le dossier Lucas Chevalier s'est enfin décanté. Ce jeudi 7 août, L'Equipe a annoncé qu'un accord entre le Paris Saint-Germain et le LOSC avait été trouvé sur les bases d'un transfert d'un montant de 40 millions d'euros fixes, plus 15 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Une somme importante qui arrive directement dans les caisses des dirigeants des Dogues, lesquels doivent s'en servir d'une partie pour réinvestir directement dans le recrutement de son remplaçant. Plusieurs noms ont été à l'étude depuis le début des négociations pour Lucas Chevalier afin d'éviter d'être pris de court, jusqu'à arriver à celui de Ricardo Velho. Mais s'il est considéré comme la priorité numéro 1 du board lillois, le club du gardien portugais n'a encore reçu aucune sollicitation officielle.

Le LOSC refroidi pour Ricardo Velho

🇵🇹 À ce jour, le SC Farense n'a pas été contacté par le LOSC pour Ricardo Velho. Les dirigeants portugais n'ont pas eu connaissance directe d'un intérêt lillois pour leur gardien. Wait&See... #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/qG4fLOXrLB — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 7, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Sacha Tavolieri. Ce dernier indique que le SC Farense n'a pas encore été contacté par ses homologues du LOSC au sujet de Ricardo Velho. Pire, les dirigeants portugais n'ont pas encore eu connaissance d'un intérêt des Dogues pour le recrutement de leur gardien titulaire. Pour rappel, ce dernier aimerait quitter le club qu'il a rejoint en 2020 suite à la relégation de son équipe en deuxième division portugaise. Déjà sélectionné avec la Seleçao, il espère rejoindre un club de plus haut standing afin de conserver sa place jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Quant au LOSC, le dossier Lucas Chevalier étant enfin bouclé, ses dirigeants vont pouvoir s'atteler au recrutement de son remplaçant. Le coup d'envoi de la Ligue 1 est pour très bientôt et Bruno Genesio a besoin de toute urgence d'un nouveau gardien de but numéro 1.