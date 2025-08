Chevalier au PSG, Lille a trouvé son remplaçant ‍!

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

A la recherche du successeur idéal de Lucas Chevalier, lequel est en partance pour le Paris Saint-Germain, le LOSC a fait de Ricardo Velho, gardien de but de Farense (D2 portugaise), sa nouvelle priorité.

Le dossier Lucas Chevalier est actuellement en stand-by mais le LOSC travaille quand même très activement au recrutement de son successeur. L'enfant du club est pressenti pour un départ vers le Paris Saint-Germain, à l'heure où le champion de France en titre cherche un nouveau gardien de but pour pallier la vente probable de Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, Lille n'a plus le choix et doit rapidement trouver un remplaçant pour éviter d'être pris de court. Après avoir essuyé un gros échec dans le dossier Robin Roefs, lequel a privilégié un départ à Sunderland, les Dogues se sont rabattus sur un autre profil.

Le LOSC a trouvé le remplaçant de Lucas Chevalier

Le remplaçant désigné de Chevalier ne signera pas au LOSC https://t.co/ffDaRb6mOc — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato ce mercredi 6 août. Nos confrères indiquent que la cellule de recrutement du LOSC s'est arrêtée sur le nom de Ricardo Velho. L'actuel gardien de but de Farense sort d'un revers vécu avec son club relégué en deuxième division portugaise en fin de saison dernière. A 26 ans, ce portier portugais ambitieux n'a pas l'intention d'évoluer en D2 et compte bien d'aller voir ailleurs. Surtout, il veut retrouver la Seleçao portugaise après avoir été appelé une première fois à l'automne 2024. S'il veut conserver sa place dans le groupe, il n'a pas d'autres choix que de viser plus haut, surtout à l'approche de la Coupe du monde 2026.

En parallèle de ce dossier, le LOSC a reçu une proposition intéressante du Paris Saint-Germain qui voulait offrir Arnau Tenas. Mais le club d'Olivier Létang a repoussé cette avance pour se concentrer sur la piste de Ricardo Velho. Pour rappel, ce dernier est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt et est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Farense.