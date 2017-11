LOSC : Marcelo Bielsa viré, un consultant pète un plomb

Dans : LOSC, Ligue 1.

Malgré le prestige de son nom et de ses disciples, Marcelo Bielsa n’a pas pu empêcher le couperet de tomber.

Après la cuisante défaite 3-0 à Amiens, l’entraineur argentin a été suspendu par son club, qui a lancé une procédure à son égard, inévitablement pour le licencier. Une décision forte et jugée rapide pour un technicien qui aime construire avec de jeunes joueurs, et semblait posséder un sérieux crédit. La 19e place actuelle des Dogues aura sonné la fin de son aventure, ce qui rend totalement hystérique Johan Micoud. L’ancien meneur de jeu de Bordeaux, Cannes ou Brême explique sur la chaine L’Equipe que cette décision prise par les dirigeants lillois symbolise parfaitement la vision du football qui pollue le football français.

« Moi je trouve que c'est une catastrophe. On est des ânes en France. On a un entraineur qui est écouté par tous les plus grands entraineurs au monde. Et qu'est ce qu'on fait, nous ? Dès qu'on peut, on prend le fusil, et on lui tire dessus. On est des ânes, et Lille, ce sont des ânes. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on ne parlera plus du tout de Lille jusqu'à la fin de la saison. On parlait un peu de Lille parce qu'il y avait Bielsa. D'accord, il a 12 points en 13 journées. Mais ce n'est pas très grave. Si on prend que les résultats, que les chiffres, ce n'est pas un bon début de saison. Mais si on prend depuis le début de la saison, match après match, on voyait déjà une évolution », a confié Johan Micoud, pour qui El Loco aurait mérité plus de temps pour faire monter en puissance son équipe.