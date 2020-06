LOSC : Loïc Rémy a une terrible nouvelle pour Lille

Dans : LOSC.

Lille était persuadé de pouvoir prolonger Loïc Rémy, lequel était en fin de contrat. Mais ce dernier a réservé une mauvaise surprise au club nordiste.

Christophe Galtier ne l’avait pas caché, il avait fait de la prolongation de Loïc Rémy une de ses priorités lors de ce mercato, l’attaquant arrivant en fin de contrat. Pour convaincre le joueur de 33 ans de continuer sous le maillot du LOSC, l’entraîneur lillois avait évoqué une extension de l’actuel engagement jusqu’en 2022. Mais ce lundi, Loïc Rémy, qui avait le plus gros salaire du club, est venu saluer ses coéquipiers, car c’est désormais officiel, il va quitter Lille. Les dirigeants nordistes ont été prévenus de sa décision, Loïc Rémy ayant même pu donner le nom de son futur club. Car ce dernier n’a pas tourné le dos à l’offre de prolongation du LOSC sans avoir des billes.

Plusieurs sources françaises et italiennes annoncent en effet que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais va signer avec le club italien de Benevento, qui remonte en Serie A. Le club, installé à 50km de Naples, a proposé un contrat revu à la hausse sur le plan salarial et jusqu'en 2023 pour Loïc Rémy, et ce dernier, qui a un nouvel agent, a accepté de découvrir le championnat d’Italie après avoir joué en Premier League, puis en Liga. C'est évidemment un coup dur pour Lille, qui comptait réellement sur son attaquant pour la saison prochaine et qui va devoir trouver un joueur ayant ce profil. Une denrée rare sur le marché des transferts, mais Lille n'aura pas le choix.