LOSC : Lille sur le podium, Pierre Ménès y croit très fort

Dans : LOSC, Ligue 1.

Auteur d'un gros match samedi face à Bordeaux, Lille a retrouvé des couleurs et Pierre Ménès voit bien le LOSC sur le podium de la Ligue 1.

Après un mois sans victoire, toutes compétitions confondues, Lille a renoué avec le succès à l’occasion de la réception de Bordeaux samedi. Et au bénéfice de ce résultat positif, la formation de Christophe Galtier est revenue sur la troisième marche du podium, preuve que ce Championnat 2019-2020 est sacrément bizarre. Même si le LOSC a alterné le bon et le nettement moins bon depuis des semaines, Pierre Ménès pense que Lille peut clairement viser un ticket en Ligue des champions.

Même s’il reste prudent, le consultant de Canal+ voit bien Lille aller au bout encore une fois cette saison. « Lille a très facilement battu une équipe bordelaise qui est passée complètement au travers de son match. Pas d’envie, pas de caractère, pas de jeu… Pourtant, il y avait des attaquants sur le terrain, et plutôt des bons en plus. Mais les Girondins ont trop souffert de la comparaison au milieu face à des Lillois qui alternent le chaud et le froid dans ce championnat : très bons à domicile et quelconques à l’extérieur. Malgré ce paradoxe, les joueurs de Galtier sont troisièmes au classement et, même s’il va falloir attendre un peu pour être affirmatif, semblent être de solides candidats au podium », prévient Pierre Ménès, qui mise donc une petite pièce sur l’équipe de Lille, qui se déplacera à Marseille dans une semaine.