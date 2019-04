LOSC : Lille régale, Galtier jubile avant le choc contre Lyon

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après la victoire 5-0 contre Nîmes) : « On n'était pas satisfait de la première période. D'abord par la qualité de l'adversaire, mais aussi par un manque de mouvement et trop de touches de balle de notre part. J'ai demandé à mes joueurs de rester calmes et de réduire le nombre de touches de balle. C'est ce qui s'est passé en seconde période. On a joué plus rapidement avec des transmissions plus justes et dynamiques. Six points d'avance sur Lyon ? C'est confortable et agréable. On a 68 points, un magnifique parcours. Pour le rendre exceptionnel, il faudra réaliser une grande performance à Lyon dimanche soir. Un relâchement possible ? Je ne pense pas. Mes joueurs sont déterminés. Jeunes, insouciants et à l'écoute. Ils savent se remettre dans le bon sens et aller dans l’intérêt collectif de ce projet. Ça me fait toujours plaisir de voir José Mourinho au Stade Pierre Mauroy. Il dit que c'est agréable de nous voir jouer. C'est bien pour le club et nos jeunes joueurs ».