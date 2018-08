LOSC : Lille refourgue El Ghazi en D2 anglaise

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Lancé dans une opération dégraissage de grande ampleur, le LOSC a annoncé mercredi soir le prêt d'Anwar El Ghazi au club d'Aston Villa, qui évolue en D2 anglaise avec l'ambition assumée de remonter en Premier League. International néerlandais, Anwar El Ghazi était arrivé à Lille en 2017 en provenance de l'Ajax Amsterdam et s'était engagé avec le club nordiste jusqu'en 2021 moyennant 7M.

Le joueur, auteur de six buts en 44 matches sous le maillot du LOSC, a été prêté une saison à Aston Villa avec une option d'achat. « Je suis ravi de rejoindre un club de football de la taille d'Aston Villa. J'ai visité Villa Park mardi soir après avoir quitté la Hollande et cela m'a donné la chair de poule. J'ai hâte d'y revenir et de jouer devant des fans aussi passionnés », a confié le nouvel attaquant du club de Birmingham.