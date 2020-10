LOSC : Lille plus fort que le PSG, Castaldi s'étouffe

Dans : LOSC.

Auteur d’un début d’exercice 2021-2021 tonitruant, le LOSC occupe la tête du classement de Ligue 1. Alors simple série ou début d’une grande saison, il est encore trop tôt pour le définir.

Le LOSC réalise un début de saison canon. Le club nordiste est leader de la Ligue 1 suite à sa victoire écrasante (4-0) contre son rival, le RC Lens, dimanche soir. Les Dogues sont convaincants, redoutables en attaque et surtout solides en défense avec leur charnière Jose Fonte-Sven Botman. Alors après sept matches sans perdre en championnat, la question de revoir le LOSC au sommet du football français à l’issue de la saison se pose. Pour Giovanni Castaldi, il est toutefois trop tôt pour parler de titre, le journaliste estimant que le PSG finira par doubler tôt ou tard les Dogues au classement.

« Il faut regarder les adversaires. A part Rennes et Marseille où ils font match nul, le reste des adversaires est beaucoup trop faible pour juger ou non si le LOSC est un candidat crédible pour le titre de champion de France. Lille est une équipe sérieuse, avec un effectif cohérent, avec un coach qui sait exactement ce qu’il veut faire, il y aura l’Europa League. On va voir comment ils vont gérer les matches tous les trois jours et puis il y a le Paris Saint-Germain, il y a encore un monde d’écart entre le PSG et le LOSC. Par contre, que ce soit un vrai candidat pour la deuxième place comme Rennes et potentiellement l’OM, oui, mais pour le titre, il ne faut pas abuser », a-t-il lancé sur le plateau de L’Équipe d’Estelle. Dès jeudi, la charge de travail augmentera avec le début de la Ligue Europa. Une compétition que Mike Maignan et consorts devront gérer au mieux en parallèle de la Ligue 1 pour espérer remporter un titre de champion de France que le club n’a plus glané depuis 2011.