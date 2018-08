LOSC : Lille pense avoir le « Mbappé portugais », il pourrait lui coûter cher !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

A l'occasion d'un mercato assez hallucinant, sur le plan des départs et des renforts, le LOSC a recruté Rafael Leao, jeune attaquant portugais de 19 ans qui évoluait auparavant au Sporting. Ce mercredi, invité de RMC, Luis Campos, conseiller de Gérard Lopez, a évoqué ce joueur dont il pense qu'il est un futur crack du football mondial et qu'il n'hésite pas à comparer à un certain Kylian Mbappé.

« C’est notre Mbappé portugais. C’est vraiment une référence, tous les scouts au niveau international le connaissent très bien et je pense que beaucoup d’entraîneurs aussi. Il peut faire la différence dans l’attaque de n’importe quelle équipe au monde selon moi », a confié le dirigeant lillois, qui doit cependant mettre un bémol concernant Rafael Leao. En effet, le Sporting a porté plainte devant la FIFA concernant ce transfert, réclamant 45ME à Lille et au père de l'attaquant portugais. En effet, Rafael Leao a profité des violences commises au mois de mai dernier par des supporters du Sporting contre leurs propres joueurs pour partir librement, comme l'avait permis la Ligue portugaise de football. Une version que conteste le club de Lisbonne avec le risque pour le LOSC que l'UEFA donne gain de cause au Sporting.