LOSC ‍: Lille fait une offre pour un ancien de la Juventus

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Après avoir déjà perdu Jonathan David, Lille risque de devoir aussi laisser filer Edon Zhegrova. Le LOSC doit renforcer son attaque et mise sur Felix Correia. Le jeune ailier impressionne au Portugal après avoir fréquenté plusieurs gros clubs européens.

Très bon élève dans le recrutement ces dernières saisons, le LOSC est attendu au tournant cet été. Les Dogues ont déjà perdu Gabriel Gudmundsson et Jonathan David tandis qu'Edon Zhegrova est annoncé sur le départ. Les supporters lillois réclament en urgence du sang frais alors que la prochaine saison reprend dans un mois seulement. La cellule de recrutement s'active et elle a déniché une petite pépite au Portugal selon les informations du site Trivela. Il s'agit de l'ailier gauche portugais Felix Correia, 24 ans.

Lille pose 7,5 millions d'euros sur Correia

Correia évolue à Gil Vicente, 13e du dernier championnat. Il a largement contribué au maintien de son modeste club dans l'élite avec 9 buts et 4 passes décisives. Son bilan toutes compétitions confondues est de 10 buts et 5 passes décisives. Trivela le décrit comme étant un joueur technique, très bon dribbleur qui sait facilement éliminer ses adversaires. L'ailier portugais possède un CV très intéressant, ayant évolué à Manchester City et à la Juventus par le passé sans s'y imposer toutefois.

👀🚨 Félix Correia está de saída do Gil Vicente e já não treina com a equipa no arranque da pré-temporada.



Há uma proposta a rondar os 8 milhões de euros da Liga Francesa. Processo ainda não está fechado, mas adiantado. ⏳ pic.twitter.com/W3u3SKoGa8 — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) July 11, 2025

Deux échecs qui n'effraient pas le LOSC. Les dirigeants nordistes entendent proposer 7,5 millions d'euros à Gil Vicente pour Felix Correia. Une somme énorme pour le petit club lusitanien. Celui-ci s'est déjà préparé au départ de sa pépite, laquelle a été exemptée d'entraînement jusqu'à sa vente tant attendue. Lille a toutes les cartes en main pour réaliser une belle affaire au mercato en s'offrant l'un des talents les plus prometteurs de sa génération au Portugal.