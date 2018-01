LOSC : Lille en danger de mort ? Un ancien dirigeant le craint

Dans : LOSC, Ligue 1.

18e de Ligue 1, Lille a changé d'entraîneur durant la trêve hivernale afin d'essayer d'éviter le pire...du moins sportivement. Car nombreux sont ceux qui pensent que la situation financière du LOSC est encore plus inquiétante que sa situation au classement de Ligue 1. Ancien dirigeant de Lille, Luc Dayan ne le masque pas, il tremble concernant l'avenir du club lillois, estimant que les actuels dirigeants du LOSC jouaient avec le feu et risquent de se brûler en emmenant avec eux Lille en enfer.

« Si le LOSC est en danger de mort ? Peut-être. Est-ce que les actionnaires actuels sont capables de financer l’exploitation du club et les dépenses engagées ? C’est la seule vraie question. Si les règles ont été respectées, l’argent est là et le projet va au bout. De l’extérieur, on a l’impression que ce n’est pas comme ça que cela s’est passé. La situation générale des clubs m’inquiète. Au début des années 2000, pour retaper des clubs, les besoins pour refinancer consistaient à trouver entre 2 et 5ME. Les derniers dossiers que j’ai eus à traiter, c’est un passif de 22ME à Valenciennes et 30ME à Bastia. Le foot est devenu un casino géant avec des budgets prévisionnels basés sur des ventes de joueurs dont personne ne sait si elles se feront », s’inquiète, dans Le Parisien, Luc Dayan, qui ne misera pas sa chemise sur le LOSC. A Gérard Lopez et aux joueurs de répondre à ces doutes sur le terrain et dans les coulisses.